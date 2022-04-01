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Власти Гондураса конфискуют имущество экс-президента страны, которого решено выдать США

Власти Гондураса конфискуют имущество экс-президента страны, которого решено выдать США

В Генеральной прокуратуре Гондураса заявили, что правительство страны приняло решение о конфискации собственности экс-президента Хуана Орландо Эрнандеса, которого было решено экстрадировать в США, где его обвиняют в участии в контрабанде наркотиков.

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