Власти Гондураса конфискуют имущество экс-президента страны, которого решено выдать США

В Генеральной прокуратуре Гондураса заявили, что правительство страны приняло решение о конфискации собственности экс-президента Хуана Орландо Эрнандеса, которого было решено экстрадировать в США, где его обвиняют в участии в контрабанде наркотиков.
В Генеральной прокуратуре Гондураса заявили, что правительство страны приняло решение о конфискации собственности экс-президента Хуана Орландо Эрнандеса, которого было решено экстрадировать в США, где его обвиняют в участии в контрабанде наркотиков.
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