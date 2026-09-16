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Орловские новости

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Экс-председатель ТИК Орла обвинил мэра в фальсификациях выборов 2021 года

Экс-председатель ТИК Орла обвинил мэра в фальсификациях выборов 2021 года

В преддверии очередных выборов экс-председатель ТИК Советского района Максим Сушков решил напомнить о юбилейной «карусели» областной кампании 2021 года.

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