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Китайский «Спринтер»: обзор фургона Foton Toano Pro

Foton Toano ProПолная масса: 3,5 тНачало продаж: 2026 г.Цена: от 3 350 000 р. Фургон Foton Toano, представляющий собой творческое переосмысление Mercedes-Benz Sprinter второго поколения, выпускается в Китае с 2015 года.

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