Идрис Эльба сыграет астронавта в триллере о выживаниии «Над бездной»

Идрис Эльба исполнит главную роль астронавта в триллере о выживании «Над бездной» (Above the Below). Актер также выступит режиссером проекта наряду с Мартином Оуэном («Парень с того света»), уточняет The Hollywood Reporter.
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