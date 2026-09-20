В Липецке установили еще один памятник Сталину

В Липецке 17 сентября (как раз в день начала Освободительного похода Красной Армии).открыли очередной памятник Сталину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Липецке школьни...
- СП Россия начала «об...
- Россия начала «об...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым