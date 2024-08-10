Диаспорам мигрантов преподали урок в Курской области. Не бежать - а помогать в беде

Михаил Молчев

А почему бы и не запустить пару-тройку сотен тех же немцев или итальянцев? Уж что-то, а толка от них будет гораздо больше, нежели от орды неграмотных черножопых. Одно погано- дармоеды из госдуры на это не пойдут никогда. Европейца обмануть сложнее и магарыч он раздавать не привык. Более того, многие из них даже и слова-то такого не слышали и не знают. А законопослушание у них в крови, если потенциальный переселенец не выходец из Африки или из Азии. Но, конечно, сразу паспорт давать не следует, пусть докажут свою нужность новой родине. И баранов на детских площадках они разделывать не станут.