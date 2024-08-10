Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 799 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Птицин
    Читая статью, опять поддаюсь мнению, что цензура в вопросах оповещения народа о событиях на фронте нужна. Неграмотно ...Любой план на вой...
  • Борис Выдрин
    Это - настоящие Герои Мира. Им следует соорудить специальный памятный монумент, как спасителям человечества. И Розенб..."Поцелуй смерти"....
  • Владимир Ботюк
    Указ наверное уже подписан о национализации "Русала" и мобилизации ценного специалиста Дерипаски."Это ультиматум П...

Диаспорам мигрантов преподали урок в Курской области. Не бежать - а помогать в беде

Диаспорам мигрантов преподали урок в Курской области. Не бежать - а помогать в беде

Фото: Царьград Диаспорам мигрантов, которые поднимают панику и призывают жителей бежать из Курской области, преподали важный жизненный урок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Молчев
А почему бы и не запустить пару-тройку сотен тех же немцев или итальянцев? Уж что-то, а толка от них будет гораздо больше, нежели от орды неграмотных черножопых. Одно погано- дармоеды из госдуры на это не пойдут никогда. Европейца обмануть сложнее и магарыч он раздавать не привык. Более того, многие из них даже и слова-то такого не слышали и не знают. А законопослушание у них в крови, если потенциальный переселенец не выходец из Африки или из Азии. Но, конечно, сразу паспорт давать не следует, пусть докажут свою нужность новой родине. И баранов на детских площадках они разделывать не станут.
Ответить
7 час.
Юрий Белов
Ну , и какие проблемы ? СССР - нет . У вас своё государство . Стройтесь , развивайтесь , богатейте . КАКОГО ЧЛЕНА В РОССИЮ ТО ПРЁТЕСЬ ???!!!!! Да ещё жить нас учите , кочевнички ?!
Ответить
4 час.
epobedimski
Господи ,русские ваших мужчин даже писять сто научили. Забыли?
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх