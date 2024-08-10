Фото: Царьград Диаспорам мигрантов, которые поднимают панику и призывают жителей бежать из Курской области, преподали важный жизненный урок.
Диаспорам мигрантов преподали урок в Курской области. Не бежать - а помогать в беде
Комментарии
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Михаил Молчев
А почему бы и не запустить пару-тройку сотен тех же немцев или итальянцев? Уж что-то, а толка от них будет гораздо больше, нежели от орды неграмотных черножопых. Одно погано- дармоеды из госдуры на это не пойдут никогда. Европейца обмануть сложнее и магарыч он раздавать не привык. Более того, многие из них даже и слова-то такого не слышали и не знают. А законопослушание у них в крови, если потенциальный переселенец не выходец из Африки или из Азии. Но, конечно, сразу паспорт давать не следует, пусть докажут свою нужность новой родине. И баранов на детских площадках они разделывать не станут.
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7 час.
Юрий Белов
Ну , и какие проблемы ? СССР - нет . У вас своё государство . Стройтесь , развивайтесь , богатейте . КАКОГО ЧЛЕНА В РОССИЮ ТО ПРЁТЕСЬ ???!!!!! Да ещё жить нас учите , кочевнички ?!
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4 час.
epobedimski
Господи ,русские ваших мужчин даже писять сто научили. Забыли?
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1 час.
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