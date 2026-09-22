Авиаворы забрали наличные у молодоженов из РФ на рейсе Ташкент — Мале

Авиаворы подменили наличные молодоженам из России на рейсе Ташкент — Мале. Об этом 22 сентября пострадавшая рассказала в социальных сетях.
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