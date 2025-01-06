Dying Light: The Beast будет более линейным приключением, где сделанный выбор не измен...

Dying Light: The Beast будет более линейным приключением, где сделанный выбор не изменит мир вокруг игрокаDying Light 2: Stay Human предложила более насыщенное повествование и новые возможности выбора, что изменило мир и то, как игроки с ним взаимодействуют.
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