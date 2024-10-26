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CL!

CL!

CL! Micro WTI Crude Oil Futures NYMEX:MCL1! Eobrien9 10/27 - 11/01 -Looking for good pull back in oil to go long.

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