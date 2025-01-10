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Чёрный день для Киева: "Искандер" пришёл за украинской ПВО. Репке не выдержал - "это серьёзный урон"

Чёрный день для Киева: "Искандер" пришёл за украинской ПВО. Репке не выдержал - "это серьёзный урон"

С 2024 года баллистические ракеты "Искандер-М" активно применяются против украинских зенитно-ракетных комплексов.

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Комментарии
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Юра Терских
Молодцы   ребята  ,  не   давайте  им  спуску
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22 час.
НС
а я вот думаю: если бы вдруг, в одночасье у всех недружественных нам стран исчезло абсолютно всё их вооружение и они стали бы беззащитны - Россия бы ни на кого из них не напала бы. Можно сказать &quot;мы добрые&quot;, но правильнее - нам просто это НЕ НУЖНО. У нас есть всё своё, земли достаточно, а порабощать  - чтобы как в фильме &quot;они бы перед нами ползали, а мы на них плевали&quot; - нет, нам такое точно НЕ НУЖНО.
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16 час.
Н
НС
в новостях часто упоминается &quot;Айирис-Т&quot; - я заинтересовался ,решил узнать, что это за фрукт такой. Ну пусковая - обычный грузовик МАН, безкапотник. На нём пакет с ракетами, с ИК-наведением. Ракеты самые обыкновенные - могут и с самолёта применяться, тогда они  становятся &quot;воздух-воздух&quot;. Ничего вроде особенного. Особенное начинается с машины наведения, во!  Локатор излучает мало - чтобы не засекли, а использует сигналы других РЛС и даже излучение Радио-и Телепередатчиков!  Потому обнаружить её непросто. И каждый уничтоженный экземпляр именно машины наведения - это несомненно, неплохой успех. Пусковые без неё малоценны. И они могут отстоять от машины наведения достаточно далеко.
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16 час.

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