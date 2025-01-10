Чёрный день для Киева: "Искандер" пришёл за украинской ПВО. Репке не выдержал - "это серьёзный урон"

НС

а я вот думаю: если бы вдруг, в одночасье у всех недружественных нам стран исчезло абсолютно всё их вооружение и они стали бы беззащитны - Россия бы ни на кого из них не напала бы. Можно сказать "мы добрые", но правильнее - нам просто это НЕ НУЖНО. У нас есть всё своё, земли достаточно, а порабощать - чтобы как в фильме "они бы перед нами ползали, а мы на них плевали" - нет, нам такое точно НЕ НУЖНО.