С 2024 года баллистические ракеты "Искандер-М" активно применяются против украинских зенитно-ракетных комплексов.
Чёрный день для Киева: "Искандер" пришёл за украинской ПВО. Репке не выдержал - "это серьёзный урон"
Комментарии
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Юра Терских
Молодцы ребята , не давайте им спуску
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22 час.
НС
а я вот думаю: если бы вдруг, в одночасье у всех недружественных нам стран исчезло абсолютно всё их вооружение и они стали бы беззащитны - Россия бы ни на кого из них не напала бы. Можно сказать "мы добрые", но правильнее - нам просто это НЕ НУЖНО. У нас есть всё своё, земли достаточно, а порабощать - чтобы как в фильме "они бы перед нами ползали, а мы на них плевали" - нет, нам такое точно НЕ НУЖНО.
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16 час.
Н
НС
в новостях часто упоминается "Айирис-Т" - я заинтересовался ,решил узнать, что это за фрукт такой. Ну пусковая - обычный грузовик МАН, безкапотник. На нём пакет с ракетами, с ИК-наведением. Ракеты самые обыкновенные - могут и с самолёта применяться, тогда они становятся "воздух-воздух". Ничего вроде особенного. Особенное начинается с машины наведения, во! Локатор излучает мало - чтобы не засекли, а использует сигналы других РЛС и даже излучение Радио-и Телепередатчиков! Потому обнаружить её непросто. И каждый уничтоженный экземпляр именно машины наведения - это несомненно, неплохой успех. Пусковые без неё малоценны. И они могут отстоять от машины наведения достаточно далеко.
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16 час.
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