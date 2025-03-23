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Царьград

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Массированная атака на русские регионы, один погибший. Освобождение Срибного. Последние новости СВО от 23 марта

Массированная атака на русские регионы, один погибший. Освобождение Срибного. Последние новости СВО от 23 марта

Украина предприняла массированную атаку на русские регионы украинский дрон убил мирного жителя в Ростовской области.

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