АвтоВАЗ нанял 500 граждан Узбекистана для сборки автомобилей Lada — вместо русских трудоустраивать решили «иностранных специалистов»

Андрей Сергеевич

Завод то тут при чем? Дефективных миньетжоров - на конвейер, после полной конфискации имущества. Родственников их - в заложники и на смену, если сдохнут скоропостижно. И акциёнеров местных с забугорными отловить и туда же поставить. А над ними узбекисранцев посменно, на цепи и с палками - что бы спать не давали... Пока не возместят ущерб нанесённый нашей Родине - пусть пашут круглосуточно, за миску баланды! За каждый случай брака - децимация сборщиков, мэрии города и правительства области! 🤬 Это будет бесплатная машина мечты. 🤣