Закон и Порядок

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АвтоВАЗ нанял 500 граждан Узбекистана для сборки автомобилей Lada — вместо русских трудоустраивать решили «иностранных специалистов»

АвтоВАЗ нанял 500 граждан Узбекистана для сборки автомобилей Lada — вместо русских трудоустраивать решили «иностранных специалистов»

Соглашение о трудоустройстве граждан Узбекистана на предприятиях «АвтоВАЗ» было достигнуто еще в 2022 году.

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Комментарии
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Андрей Сергеевич
Завод то тут при чем?  Дефективных миньетжоров - на конвейер, после полной конфискации имущества. Родственников их - в заложники и на смену, если сдохнут скоропостижно. И акциёнеров местных с забугорными отловить и туда же поставить. А над ними узбекисранцев посменно, на цепи и с палками - что бы спать не давали... Пока не возместят ущерб нанесённый нашей Родине - пусть пашут круглосуточно, за миску баланды!  За каждый случай брака - децимация сборщиков, мэрии города и правительства области! 🤬 Это будет бесплатная машина мечты. 🤣
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