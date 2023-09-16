АвтоВАЗ нанял 500 граждан Узбекистана для сборки автомобилей Lada — вместо русских трудоустраивать решили «иностранных специалистов»
Соглашение о трудоустройстве граждан Узбекистана на предприятиях «АвтоВАЗ» было достигнуто еще в 2022 году.
Комментарии
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Завод то тут при чем?
Дефективных миньетжоров - на конвейер, после полной конфискации имущества. Родственников их - в заложники и на смену, если сдохнут скоропостижно. И акциёнеров местных с забугорными отловить и туда же поставить. А над ними узбекисранцев посменно, на цепи и с палками - что бы спать не давали... Пока не возместят ущерб нанесённый нашей Родине - пусть пашут круглосуточно, за миску баланды!
За каждый случай брака - децимация сборщиков, мэрии города и правительства области! 🤬
Это будет бесплатная машина мечты. 🤣
Отреагировали на пожелания президента.
Да, хорошо б такой план в жизнь претворить да порадоваться
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