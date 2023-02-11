Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

99 подписчиков

Здравко Кузманович: «Сербы чувствовали любовь российских болельщиков на ЧМ, это прекрасно. Мы счастливы»

Здравко Кузманович считает, что сборная Сербии чувствовала любовь российских болельщиков на ЧМ-2022. «Чемпионат мира в Катаре для Сербии не был хорошим, потому что была хорошая команда, но мы не играли отлично.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх