«Оглушительный триумф Москвы»: шведский эксперт описал, как может завершиться конфликт на Украине

В настоящее время переговорного процесса и урегулирования конфликта на Украине ожидать не стоит. Об этом написал экс-военный и аналитик Микаэль Вальтерсон из Швеции в соцсети X (бывший Twitter – заблокирован в России), сделав прогноз о дальнейшем развитии ситуации в регионе.