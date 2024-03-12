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«Оглушительный триумф Москвы»: шведский эксперт описал, как может завершиться конфликт на Украине

«Оглушительный триумф Москвы»: шведский эксперт описал, как может завершиться конфликт на Украине

В настоящее время переговорного процесса и урегулирования конфликта на Украине ожидать не стоит. Об этом написал экс-военный и аналитик Микаэль Вальтерсон из Швеции в соцсети X (бывший Twitter – заблокирован в России), сделав прогноз о дальнейшем развитии ситуации в регионе.

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