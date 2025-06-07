Вопросом о лишении российского гражданства семей, чьи дети топтали флаг с изображением георгиевской ленты, занимаются в Следственном комитете.
Дотоптались
Комментарии
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LD
Leon Dan
Выпиннуть из страны. Активы конфисковать.
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6 час.
Vladimir Lioubimcev
Пусть доведут дело до конца. И официально лишат российского гражданства эту семейку.
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6 час.
Evgenija Palette
Не "сдать", а принудительно выгнать... Эти наглые дервиши - как из-под земли ОПЯТЬ ВЫРАСТУТ, но уже с повзрослевшими выродками и злее, чем их папашки... с мамашками...
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4 час.
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