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Дотоптались

Вопросом о лишении российского гражданства семей, чьи дети топтали флаг с изображением георгиевской ленты, занимаются в Следственном комитете.

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Комментарии
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LD
Leon Dan
Выпиннуть из страны. Активы конфисковать.
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6 час.
Vladimir Lioubimcev
Пусть доведут дело до конца.  И официально лишат российского гражданства эту семейку.
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6 час.
Evgenija Palette
Не &quot;сдать&quot;, а принудительно выгнать... Эти наглые дервиши - как из-под земли ОПЯТЬ ВЫРАСТУТ, но уже с повзрослевшими выродками и злее, чем их папашки... с мамашками...
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4 час.
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