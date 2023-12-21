Кабмин внесет проект об исключении двойного наказания за одно правонарушение

В правительстве одобрили внесение в Думу законопроекта о порядке производства по делам об административных правонарушениях в случаях, если в отношении одного и того же факта противоправного действия ведется производство по нескольким делам на основании разных норм KoAП.
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