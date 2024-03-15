⏺Никита Михалков поблагодарил руководство Республики Крым за помощь в организации гастролей «Такие гастроли организовывать невероятно трудно.
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⏺Никита Михалков поблагодарил руководство Республики Крым за помощь в организации гастролей «Такие гастроли организовывать невероятно трудно.