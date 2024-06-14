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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Все на стадион

Все на стадион

13 июня для воспитанников второй младшей группы был проведён физкультурный досуг ´Все на стадион´. Девочки и мальчики с удовольствием выполняли предложенные им задания и проявляли свои спортивные умения при выполнении спортивных упражнений и в подвижных играх.

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