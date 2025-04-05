📷❗️На ряде операционных направлений в зоне СВО можно встретить основные боевые танки Т-90А образца 2004 года (фото 1).
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📷❗️На ряде операционных направлений в зоне СВО можно встретить основные боевые танки Т-90А образца 2004 года (фото 1).