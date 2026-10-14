В России ежегодно от внезапной остановки сердца умирают до 250 тысяч человек. Кардиолог Мария Яковлева объяснила, какие состояния могут спровоцировать трагедию, а шведские учёные выявили тревожную статистику среди молодёжи - симптомы нередко появляются задолго до катастрофы.