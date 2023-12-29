Кабмин РФ продлил ряд мер поддержки рынка труда до конца 2024 года

Правительство РФ приняло решение о продлении до конца 2024 года ряда мер поддержки рынка труда, запущенных в прошлом году, чтобы снизить напряженность на нем в условиях санкций, сообщает пресс-служба российского кабмина.
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