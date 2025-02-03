Захарова прокомментировала инструкции Финляндии для наемников

МОСКВА, 3 февраля, ФедералПресс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила недавнюю публикацию Министерства иностранных дел Финляндии, в которой содержатся инструкции для граждан, желающих воевать на стороне Украины в качестве наемников.