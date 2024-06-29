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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Профилактика краж личного имущества граждан на объектах железнодорожного транспорта.

Профилактика краж личного имущества граждан на объектах железнодорожного транспорта.

УВД Бобруйского горисполкома напоминает, что соблюдение простых правил и проявленная бдительность во время поездки на железнодорожном транспорте помогут избежать неприятных ситуаций или предотвратить кражи, мошенничества и другие преступления.

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