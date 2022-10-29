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«Они не одни такие». Черчесов – о дисквалификации Федотова и Абаскаля

«Они не одни такие». Черчесов – о дисквалификации Федотова и Абаскаля

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался по поводу дисквалификации наставников ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля из-за инцидента по окончании столичного дерби в рамках чемпионата России (2:2).

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