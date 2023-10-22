ВС РФ с юга подошли к месту в Авдеевке, куда ВСУ очень не хотят пускать: Карта боевых действий на Украине — интерактивная карта СВО России, Украина последние новости к утру 22.10.23 г.

Карта боевых действий на Украине, Интерактивная карта СВО, Украина последние новости к утру 22.10.23 г.
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