С помощью портала Госуслуг подано уже более 2 млн заявлений в вузы и колледжи

В этом году на суперсервисе портала «Госуслуги» – «Поступление в вуз онлайн» абитуриенты могут не только подать заявление в любой вуз России, но и заранее найти будущего работодателя, заключив с ним договор на целевое обучение.
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