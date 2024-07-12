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Крымское информационное агентство

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С помощью портала Госуслуг подано уже более 2 млн заявлений в вузы и колледжи

С помощью портала Госуслуг подано уже более 2 млн заявлений в вузы и колледжи

В этом году на суперсервисе портала «Госуслуги» – «Поступление в вуз онлайн» абитуриенты могут не только подать заявление в любой вуз России, но и заранее найти будущего работодателя, заключив с ним договор на целевое обучение.

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