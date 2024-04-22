«Всем приготовиться». В России ужесточат контроль прохождения техосмотра

В России может измениться процедура прохождения технического осмотра транспортных средств. Это следует из нового приказа МВД, который уже находится на официальном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на KONKURENT.
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