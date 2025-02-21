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Военкор описал обстановку в Курской области после данных о подготовке прорыва ВСУ

Военкор описал обстановку в Курской области после данных о подготовке прорыва ВСУ

В Курской области обстановка остается без существенных изменений. Об этом после данных о подготовке Вооруженными силами Украины (ВСУ) попытки прорыва сообщил военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале War Gonzo.

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