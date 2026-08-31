Запасы газа Евросоюза сократились до минимума с 2013 года

Газовая ситуация в Европе к концу августа резко осложнилась. Подземные хранилища стран ЕС заполнены лишь на 64,4%, причем этот показатель оказался одним из самых низких для конца августа за 13 лет.
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