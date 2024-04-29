Итальянский регулятор заблокировал доступ к нескольким криптоплатформам

Комиссия по компаниям и биржам Италии (CONSOB) приняла решение заблокировать доступ местных жителей к нескольким онлайн-платформам, которые, по утверждению регулятора, незаконно осуществляли инвестиции и торговлю криптовалютами.
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