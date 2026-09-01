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Что почитать ребенку 5-6 лет: 5 книг для любителей приключений, сказок и футбола

Что почитать ребенку 5-6 лет: 5 книг для любителей приключений, сказок и футбола

Подборка Parents.ru фото: Paul Bradbury/Getty ImagesОсень — отличный повод обновить домашнюю книжную полку и выбрать истории, которые захочется читать вместе с ребенком.

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