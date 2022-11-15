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Байден оказался не в состоянии изменить позицию Китая по отношению к России

Байден оказался не в состоянии изменить позицию Китая по отношению к России

Президент США Джо Байден оказался не в состоянии изменить позицию Китая по отношению к России. Американский лидер провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита G20.

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