Президент США Джо Байден оказался не в состоянии изменить позицию Китая по отношению к России. Американский лидер провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита G20.
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