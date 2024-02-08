7 малоизвестных фактов о христианстве на Руси

Александр Макеев

Ну и к чему вся эта многословная статья? Фанатизмы веры в сказки-мифы волшебного содержания всегда были. Проповедовали различные верования всевозможные самозванцы и относительно здоровые психикой образованные и невежественные агенты религий, сект, отшельники и знахари, и всевозможные мошенники. А также множество мнимо сумасшедших-юродивых, реально сумасшедших-юродивых и маньяков. Пора бы уже обратиться в мировоззрение-идеологию-веру эволюционирующего всезнания строения и функции вечной бесконечной, неуничтожимой в ничто на квантовых масштабах мульти локальной мульти масштабной реальности-вселенной, как единства неплотной материи вакуума и плотной материи вещества, работой процесса времени-бытия сохраняющихся и равно пропорционально растущих в объёме пространства из несметного множества постоянно текущих микроскопических больших взрывов и прирастающей совокупной массой вещества схлопыванием в малые объёмы пространства (по 10^-46 кубических метров) новых атомных единиц массы в форме новых нейтронов порциями по 4 кубометра неплотной материи вакуума - несметным множеством микроскопических больших схлопываний половины от величины прирастающего объёма пространства неплотной материи (вечная константа: во вселенной на одну атомную единицу массы вещества нуклонной плотности, в среднем приходится около 4 кубометров неплотной материи вакуума); природы планеты обитания самородного живого вещества флоры и фауны; самородного человека и общества людей; рукотворного технического и кибернетического вещества! Опираясь на истинные фундаментальные научные знания, не противоречащие достоверным наблюдательным и экспериментальным фактам и не противоречащим здравой логике алгоритма причинно-следственных отношений!