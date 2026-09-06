США и Россия обсудили дальнейшие действия в рамках переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.
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ВОТ ПОЭТОМУ сейчас Запад и США стараются "замирить" Россию и жЫдо-бандэровскую Украину. Чтобы вооружиться, подготовиться И ДВИНУТЬ НА РОССИЮ!! КАК ВООБЩЕ МОЖНО МИРИТЬСЯ С ЖЫДО-БАНДЭРОВСКИМИ НАЦИКАМИ-ЖИВОДЕРАМИ?!!