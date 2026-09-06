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Аргументы и Факты

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В НАТО признали неспособность противостоять РФ: новости в мире 6 сентября

В НАТО признали неспособность противостоять РФ: новости в мире 6 сентября

США и Россия обсудили дальнейшие действия в рамках переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

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Новый комментарий от пользователя
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лина любимцева

ВОТ ПОЭТОМУ сейчас Запад и США стараются "замирить" Россию и жЫдо-бандэровскую Украину. Чтобы вооружиться, подготовиться И ДВИНУТЬ НА РОССИЮ!!    КАК ВООБЩЕ МОЖНО МИРИТЬСЯ С ЖЫДО-БАНДЭРОВСКИМИ НАЦИКАМИ-ЖИВОДЕРАМИ?!!