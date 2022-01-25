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Фанаты «Спартака» бойкотируют матчи из-за Fan ID, Медведев в 1/4 Australian Open, 100 очков Капризова, полевой в воротах на Кубке Африки, ковид у Азмуна, «Аталанта» купила Бога и другие новости

Фанаты «Спартака» бойкотируют матчи из-за Fan ID, Медведев в 1/4 Australian Open, 100 очков Капризова, полевой в воротах на Кубке Африки, ковид у Азмуна, «Аталанта» купила Бога и другие новости

Доооооооброе утро, друзья! Начинайте этот день с нашим дайджестом новостей. Приятного прочтения  1. Фанаты «Спартака» из-за Fan ID будут бойкотировать матчи во всех турнирах – до полной отмены закона.

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