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РИА Новости: самой старшей жительнице Москвы 108 лет, а москвичу — 105 лет

РИА Новости: самой старшей жительнице Москвы 108 лет, а москвичу — 105 лет

Самой старшей жительнице Москвы сейчас 108 лет, а самому старшему москвичу — 105 лет. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

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