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Праздник 14 октября: сегодня — Покров Пресвятой Богородицы. Что категорически нельзя, а что можно и обязательно нужно делать

Праздник 14 октября: сегодня — Покров Пресвятой Богородицы. Что категорически нельзя, а что можно и обязательно нужно делать

Обычаи и традиции мудрой старины, которым обязательно надо следовать и сегодня! Покров Пресвятой Богородицы над Русскою землей.

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