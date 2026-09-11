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Сентябрь уртасы Татарстанда нормадан ике градуска җылырак булачак

Сентябрь уртасы Татарстанда нормадан ике градуска җылырак булачак

Татарстанда сентябрьнең икенче декадасында уртача температура климат нормасыннан ике градуска югарырак булачак.

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