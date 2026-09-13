От ливней к переменной облачности: погода в Челябинской области с 14 по 21 сентября

Принесет ли наступающая неделя стабильность, рассказали в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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