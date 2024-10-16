Историк Кошкин: США и Япония не защитят Южную Корею от ракет КНДР

Десятилетиями мир живет в ожидании большой войны на Корейском полуострове.Комсомольская правда Стороны тогда согласились отвести войска от демилитаризованной зоны, разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджом, а также прекратить учения вблизи демаркационной линии.