Раскольники вместе с полицией силой захватили храм УПЦ в Черновицкой области Обложка © Союза православных журналистов (СПЖ) В Черновицкой области произошёл инцидент, связанный с принудительным переходом храма Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви, под юрисдикцию раскольнической Православной церкви Украины.
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