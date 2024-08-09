Психолог Игонина: чтение помогает продлевать жизнь

Привычка регулярно читать книги позволяет продлевать жизнь и молодость, потому что чтение сохраняет прежние нейронные связи в мозге, обеспечивающие его длительную работу, а также способствует образованию новых.
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