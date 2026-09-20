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Татар-информ

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«Прошло в штатном режиме»: бойцы рассказали о голосовании в зоне СВО

«Прошло в штатном режиме»: бойцы рассказали о голосовании в зоне СВО

Скриншот трансляции ТНВ Военнослужащие, которые находятся в зоне проведения СВО, принимают участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы.

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