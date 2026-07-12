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Все полуфиналисты ЧМ-2026 уже выигрывали Кубок мира. Это 3-й случай в истории после турниров 1970-го и 1990 года

Все полуфиналисты ЧМ-2026 уже как минимум раз завоевывали трофей чемпионата. Сегодня сборные Аргентины и Англии вышли в полуфинал турнира после побед над Швейцарией (3:1) и Норвегией (2:1) соответственно.

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