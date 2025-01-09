Специалист рассказала, как восстановить пищеварение после Нового года 2025

После обильного застолья организму нужно восстановиться. Микрофлора кишечника включает от 300 до 500 видов бактерий и грибов, которые играют важную роль в переваривании пищи, усвоении жиров, углеводов, витаминов и минералов, а также в формировании иммунитета.
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