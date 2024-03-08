МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 977 подписчиков

США, Великобритания и Германия предупредили о неминуемости террористических актов в России в ближайшие 48 часов

США, Великобритания и Германия предупредили о неминуемости террористических актов в России в ближайшие 48 часов

Посольство США в Российской Федерации выпустило предупреждение о высокой угрозе террористических актов в ближайшие 48 часов на территории РФ, обращая внимание на возможные атаки на массовые мероприятия в Москве, включая концерты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх