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Не с кем там разговаривать: главная проблема Верховного

Не с кем там разговаривать: главная проблема Верховного

Возвращаемся к событиям прошлой недели и чрезмерно возбудившимся европейцам, у которых зачесалось в очередной раз напрямую повоевать с Россией.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Да не виноваты они, это мы сами довели их до такого состояния, своим потаканием их хотелкам и вседозволенностью!Чего мы ждем, ждем от своего безволия?Ждем когда придется применять ЯО по их политическим и военным центрам?А нельзя ли упредить их великие мечтания, простыми взрывчатыми веществами? Ну а если затем дернутся по своей пятой статье, то у нас будет моральное право упокоить их имеющимися запасами в погребах.Что-то мнится мне, придется нам пройти между &quot;сциллой и харрибдой&quot;, або угомонить ретивых бойцовских петушков. Жаль будет конечно простых людей, но ведь посмотрите на японских граждан, которые прямо таки воспевают и благодарят янки за эти &quot;подарки&quot;, сброшенные на парашютах жителям Хиросимы и Нагасаки. Вот ведь как оказывается правильно поступили янки 1945 году. Глядишь и нас будут благодарить за то, что вправили им мозги вовремя, через некоторое количество прожитых лет.
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лл
лина любимцева
Европейские халдеи что-то чересчур стали выслуживаться перед своим хозяином -  США. ....КТО БОЛЬШЕ?!! И кто кого перещеголяет?
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