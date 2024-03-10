Не с кем там разговаривать: главная проблема Верховного

ЛК

Любовь Кузьмина

Да не виноваты они, это мы сами довели их до такого состояния, своим потаканием их хотелкам и вседозволенностью!Чего мы ждем, ждем от своего безволия?Ждем когда придется применять ЯО по их политическим и военным центрам?А нельзя ли упредить их великие мечтания, простыми взрывчатыми веществами? Ну а если затем дернутся по своей пятой статье, то у нас будет моральное право упокоить их имеющимися запасами в погребах.Что-то мнится мне, придется нам пройти между "сциллой и харрибдой", або угомонить ретивых бойцовских петушков. Жаль будет конечно простых людей, но ведь посмотрите на японских граждан, которые прямо таки воспевают и благодарят янки за эти "подарки", сброшенные на парашютах жителям Хиросимы и Нагасаки. Вот ведь как оказывается правильно поступили янки 1945 году. Глядишь и нас будут благодарить за то, что вправили им мозги вовремя, через некоторое количество прожитых лет.