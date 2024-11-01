Слово-код «мусор» для американцев

Пресс-служба Белого дома изменила официальную стенограмму звонка, во время которого президент США Джо Байден комментировал «мусорный скандал», сообщает Associated Press со ссылкой на источники и электронное письмо, с которым ознакомились журналисты агентства.
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