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Слово-код «мусор» для американцев

Слово-код «мусор» для американцев

 Пресс-служба Белого дома изменила официальную стенограмму звонка, во время которого президент США Джо Байден комментировал «мусорный скандал», сообщает Associated Press со ссылкой на источники и электронное письмо, с которым ознакомились журналисты агентства.

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