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Генсек ООН Гутерриш на встрече с главой МИД РФ Лавровым передал письмо для Путина с предложениями по зерновой сделке

Генсек ООН Гутерриш на встрече с главой МИД РФ Лавровым передал письмо для Путина с предложениями по зерновой сделке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым передал дипломату письмо на имя  президента России Владимира Путина с предложениями для расширения и продления зерновой сделки.

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