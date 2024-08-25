Основателя «Телеграма» Павла Дурова арестовали во время визита во Францию

Ночью в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из своего частного джета был задержан основатель «Телеграма» Павел Дуров во время прохождения паспортного контроля по предварительному расследованию о «терроризме, наркотиках, соучастию, мошенничестве, отмыванию денег, сокрытию, педофильскому контенту».